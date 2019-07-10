Яровая назвала неадекватным автора статьи, предложившего снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает неадекватным автора статьи германской газеты Welt, который поставил под вопрос исход сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и высказал предположение о том, что памятник на его месте нужно убрать.

"Это безусловная неадекватность - требовать от нашего народа сноса памятника, символизирующего героизм нашего солдата, подарившего ценой своей жизни освобождение от фашизма всему миру", - приводит слова Яровой в среду ее пресс-служба. "Памятник [происходит] от слова "память". Мы помним и надеемся, что мир тоже помнит эту страшную агрессию и преступления против мира и человечности, а также помнит подвиг советского солдата и всего нашего народа, наших союзников по антигитлеровской коалиции и народного сопротивления других стран в борьбе с фашизмом", - добавила она.

"Неадекватность одного человека не должна становиться оскорбительной провокацией для всех", - подчеркнула Яровая.

Ранее колумнист Welt опубликовал статью под заголовком "Победа" Красной армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор написал, что победы Красной армии в бою под Прохоровкой не было, а советская сторона потеряла существенно больше танков, чем вермахт. В этой связи, по его мнению, установленный там памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести".

Статья вызвала оживленную дискуссию в разделе для комментариев. Многие выразили недоумение в связи с подачей материала. Их мнение сводится к тому, что, даже если конкретное сражение и было проиграно, то лишь в рамках масштабной оборонительной кампании на Курской дуге.