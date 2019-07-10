На Украине запретили книгу писателя из ЛНР, изданную в России

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну книгу писателя из Луганской народной республики (ЛНР) Глеба Боброва, изданную в России.

Согласно обновленному перечню запрещенной в стране литературы, который опубликован на сайте ведомства в среду, под запрет попала книга издательства "Эксмо" "Эпоха мертворожденных. Украина в огне". Это фантастический боевик, в котором автор описывает свое представление о ближайшем будущем Украины. По словам писателя, в книге он "смоделировал крайний сценарий развития событий".

По мнению Госкомтелерадио, в книге присутствуют "признаки пропаганды, а также информация, направленная на ликвидацию независимости Украины".

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". В том же году правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получило Госкомтелерадио.