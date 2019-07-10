РВИО назвало кощунством предложение пересмотреть итоги битвы под Прохоровкой

"Заявление немецкого журналиста, который предлагает снести памятник нашим погибшим воинам, иначе как кощунством называть нельзя. Это прямое оскорбление памяти советских воинов, погибших в ходе Курской битвы, это оскорбление наших ветеранов и нынешнего поколения россиян, которые любят свою историю и должны гордиться своими прадедами, которые победили нацизм, освободили Европу и внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. В конце концов, они освободили саму Германию от нацистского режима, но немецкий корреспондент это забывает, и, по меньшей мере, он должен принести глубокие извинения за то, что написал", - сказал Мягков.

Ранее Келлерхофф в газете Die Welt утверждал, что под Прохоровкой советский танковый корпус совершил "атаку камикадзе", потеряв более 230 танков против пяти немецких, поэтому победа советских войск в этом сражении не подтверждается и памятник им должен быть демонтирован.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заявление немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, который предложил снести памятник советским воинам, погибшим в битве под Прохоровкой, является кощунственным и оскорбительным для россиян. Об этом сказал ТАСС в среду научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он подчеркнул, что битва под Прохоровкой стала переломным моментом Великой Отечественной войны. "На самом деле сражение под Прохоровкой (южный фас Курской дуги) и сражение под Понырями (северный фас Курской дуги) были ключевыми моментами всей Курской битвы. Курская битва в нашей историографии по праву считается завершением коренного перелома в войне, когда наступательная стратегия Германии потерпела окончательный крах, и в скором времени были освобождены Орел, Белгород, Харьков. Дальше была битва за Днепр, освобождение Киева, освобождение всей территории Советского Союза и затем освобождение уже европейских стран", - напомнил научный директор РВИО.

Война моторов и гусениц

Мягков напомнил, что под Курском советским танкам противостояли самые современные на тот момент немецкие машины, которые нанесли нам серьезный урон.

"На южном фланге наступала самая мощная немецкая группировка, были применены новые немецкие танки "Тигр", "Пантера", самоходные орудия "Фердинанд", которые могли тогда поражать наш основной танк Т-34 с дальнего расстояния, примерно в 1,5 км. Наши танки могли ответить только в ближнем бою, поэтому было принято решение сражаться с немцами именно в ближнем бою. Конечно, с нашей стороны были большие потери. С немецкой стороны в этих боях участвовало около 500 танков, с нашей - более 700, и по данным объективных специалистов, немцы потеряли в этих сражениях около 300 танков, а наши - около 500. Но ударная танковая группировка немцев была обескровлена, мы же смогли восполнить свои потери, и в конце концов начать решительное контрнаступление", - сказал он.

По словам историка, вопреки западной историографии, танковое сражение продолжалось не один день, а несколько. "Надо отметить, что западная историография говорит о том, что сражение под Прохоровкой было 12 июля 1943 года, но из наших документов мы знаем, что это сражение длилось несколько дней на большой площади. Уже 11 июля завязались бои в районе Прохоровки и продолжались они до 14 июля", - подчеркнул Мягков.

Мягков также отметил, что несмотря на потери со стороны Красной армии, немецкие дивизии не смогли продвинуться дальше и вскоре началось масштабное контрнаступление советских войск. "Как немцы сегодня могут говорить, что мы проиграли сражение под Прохоровкой, если дальше этого населенного пункта они не продвинулись, и вскоре отошли на исходные позиции, а мы повели решительное контрнаступление. Мне кажется, что подобные заявления иначе как частью информационной войны против России назвать нельзя, из нас пытаются сделать манкуртов, не помнящих родства и лишить генетической памяти", - добавил научный директор РВИО.

Коренной перелом

Курская битва (5 июля-23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.

Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.