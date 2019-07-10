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Защитник русских школ в Эстонии назвал уголовное дело против него заказным

Мстислав Русаков отметил также, что "такие вопросы" не должен рассматривать уголовный суд

ТАЛЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель правозащитной НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков, в квартире которого накануне прошел обыск, считает дело против него заказным. Об этом он заявил в интервью порталу ERR в среду.

"Что касается самого уголовного дела, то это явно чей-то заказ, - сказал он. - Такие вопросы не должен рассматривать уголовный суд. Это чисто гражданский спор. Думаю, что подобных уголовных дел в Эстонии еще не было".

Ранее пресс-секретарь Государственной прокуратуры Оля Кивистик заявила порталу ERR, что Мстислав Русаков получил статус подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено в декабре прошлого года. Русакова подозревают в том, что он предоставлял неверные данные в регистр некоммерческих объединений и фондов.

Накануне член правления НКО "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова сообщила, что полиция провела обыск в доме у Мстислава Русакова, были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы. Затем был проведен обыск в офисе НКО "Русская школа Эстонии".

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