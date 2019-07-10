Посол РФ в ФРГ: призывы разрушить мемориал под Прохоровкой находятся за гранью понимания

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Призывы разрушить мемориал, установленный под Прохоровкой, неприемлемы и находятся за гранью понимания, подобные попытки переписать непреложные исторические факты, фальсифицировать события тех лет и принизить роль советского народа в разгроме нацизма выглядят недостойно и оскорбительно. Об этом заявил в среду посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в ответ на запрос ТАСС дать оценку статье газеты Die Welt, автор которой поставил под вопрос исход сражения под Прохоровкой и высказал предположение о том, что памятник на его месте нужно убрать.

"С возмущением и недоумением восприняли публикацию в издании Die Welt от 9 июля. В ней предпринята попытка представить танковое сражение под Прохоровкой в июле 1943 года, ставшее одним из важнейших эпизодов Второй мировой войны и непосредственно повлиявшее на ее дальнейший ход, в качестве "катастрофического поражения" Красной армии", - отметил российский дипломат.

"Ссылаясь на некие новые материалы из американских архивов, не затрудняя себя глубоким историческим анализом, издание игнорирует общеизвестные факты, касающиеся хода боевых действий, провала операции вермахта "Цитадель", разгрома германских дивизий и окончательного перелома в войне по итогам Курской битвы, - считает Нечаев. - Удручает безапелляционный посыл: принизить значение тех событий, решающую роль Красной армии в разгроме фашистских оккупантов".

По мнению посла, "тем более неприемлемы и находятся за гранью нашего понимания звучащие в публикации призывы разрушить установленный под Прохоровкой мемориал, посвященный памяти погибших в танковом сражении советских воинов".

"Про события тех лет историками и учеными написаны многие тома, подкрепленные многочисленными свидетельствами и архивными материалами. Эти факты ни у кого, в том числе в историческом сообществе Германии, сомнений никогда не вызывали и не вызывают", - указал Нечаев. "История Второй мировой войны, ее итоги не подлежат ревизии. Попытки переписать непреложные исторические факты, фальсифицировать события тех лет, принизить решающую роль советского народа в разгроме нацизма и освобождении Европы от "коричневой чумы" выглядят недостойно и оскорбительно", - подчеркнул посол. "Надеемся, что они получат в германском обществе должную оценку", - подытожил российский дипломат.

О статье Die Welt

Ранее колумнист Die Welt опубликовал статью под заголовком "Победа" Красной Армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор написал, что победы Красной Армии в бое под Прохоровкой не было, а советская сторона потеряла существенно больше танков, чем вермахт. В этой связи, по его мнению, установленный там памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести".

Статья вызвала оживленную дискуссию в разделе для комментариев. Многие читатели выразили недоумение в связи с подачей материала. Их мнение сводится к тому, что, даже если конкретное сражение и было проиграно, то лишь в рамках масштабной оборонительной кампании на Курской дуге.