Мединский сравнил статью о битве под Прохоровкой с попытками "выиграть войну в мемуарах"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский сравнил публикацию в газете Die Welt по поводу сражения под Прохоровкой в 1943 году с попытками нацистских генералов в 50-60-х годах XX века "выиграть войну в мемуарах".

"Все эти инсинуации в немецкой, европейской прессе по поводу Второй мировой войны были всегда, они будут продолжаться, они будут возрастать по мере приближения юбилея Победы, - сказал журналистам Мединский. - Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе".

Министр пояснил, что речь, вероятно, идет о монументе "Танковый таран" на территории музея на Прохоровском поле.

В этом месте, по мнению Мединского, "долг каждого русского человека хотя бы раз в жизни побывать, чтобы понять эту атмосферу, магию этого места, где тысячи тонн металла покоятся и по сей день".

"Там есть памятник на входе двум танкам - наша "тридцатьчетверка" лобовым тараном уничтожает немецкий "Тигр". Расстреляв весь боезапас и выйдя на сверхкороткую дистанцию, а это реальная история, спасая командира своего, одна из " тридцатьчетверок" на полном входу врезалась в "Тигр", и произошел взаимный взрыв", - сказал Мединский.