Центры консультативной помощи родителям появятся в районах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Центры помощи родителям, где им будут оказывать психолого-педагогическую и консультативную помощь, откроются в Чечне в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщила руководитель центра диагностики и консультирования Мадина Шахгириева.

"Мы должны в 2019 году оказать 47 тыс. услуг по региону семьям, имеющим детей. Будет оказываться психологическая, консультативная, методическая и педагогическая помощь родителям. Для этого зарождается 40 консультативных пунктов на территории Чеченской Республики, в том числе во всех горных районах", - отметила руководитель центра, который выиграл грант в рамках федерального проекта "Помощь семьям, имеющим детей".

По словам Шахгириевой, для реализации проекта центр привлекает ведущих специалистов республики, имеющих опыт работы с международными организациями по психологическому консультированию. "Наша ментальность не позволяет обратиться за психологической помощью, общество не отделяет психолога от психиатра, считают, что должны справиться собственными силами. Приходится объяснять, ведь мы прошли через две войны, были стрессы, которые могли перейти в дистресс, в психологическую травму. Благодаря проекту в республике появится опыт обращения за психологической помощью", - добавил собеседник агентства.

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.