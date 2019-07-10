В Ингушетии будут наказывать чиновников, которые не рассматривают обращения жителей

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен проводить служебные проверки и наказывать чиновников, которые в срок не рассматривают обращения жителей региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"Люди приходят, обращаются, и надо соблюдать сроки, отвечать им, при необходимости направлять чиновников с выездом на место, если того требуют обстоятельства - к старикам, многодетным семьям. Если я увижу жалобу, законные требования, которые вы не удовлетворили на своем уровне, то, имейте в виду, последуют служебная проверка и взыскания дисциплинарного характера", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Также врио главы Ингушетии поручил принять зачет у глав муниципальных образований на знание федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан.