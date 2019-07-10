Дирекция музея под Прохоровкой осудила журналиста Die Welt за предложение снести мемориал

ТАСС, 10 июля. Журналист газеты Die Welt не имеет морального права требовать сноса мемориала, установленного на месте танкового сражения под Прохоровкой. Об этом заявила директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Во-первых, я считаю, что у немецкого журналиста нет никакого морального права требовать сноса памятника. Во-вторых, он не является историком, у него нет знаний по этому вопросу", - сказала она, комментируя публикацию Die Welt, автор которой поставил под сомнение победу Красной Армии в сражении под Прохоровкой и высказал мнение, что монумент нужно убрать.

Директор музея-заповедника отметила, что колумнист Die Welt апеллирует к аэрофотосъемке военного времени, по которой нельзя судить об исходе сражений. "По этим фотографиям вообще нельзя сделать никаких выводов, - пояснила она. - У немцев было правило, они забирали с собой все, они вывозили всю технику, которую можно было забрать".

По мнению Овчаровой, немецкий журналист опубликовал статью с целью прославиться и специально выбрал момент, когда в Прохоровке проходит праздник по случаю 76-й годовщины сражения. При этом она отметила, что читатели, напротив, критически восприняли публикацию. "Люди сплотились против него, не только в России, но и в Германии его осуждают", - сказала директор музея-заповедника.

Ранее колумнист Die Welt опубликовал статью под заголовком "Победа" Красной Армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор написал, что победы Красной Армии в бое под Прохоровкой не было, а советская сторона потеряла существенно больше танков, чем вермахт. В этой связи, по его мнению, установленный там памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести".

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.