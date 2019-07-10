Единороссы хотят осенью решить проблему точек по розливу спиртного в жилых домах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует осенью законодательно ограничить работу торговых точек по розливу спиртного, которые расположены в жилых домах. Об этом заявила в среду журналистам первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Суть проблемы, думаю, все прекрасно понимают - фактически под видом предприятий общественного питания открываются распивочные, - заметила депутат. - Пьяных граждан во дворах своих жилых домов рядом с играющими детьми и отдыхающими взрослыми никто не рад видеть". По ее словам, нарушения общественного порядка и антисанитария в таких дворах наблюдаются повсеместно.

В адрес депутатского корпуса "поступает много обращений жителей, которые недовольны точками по розливу спиртного, расположенными в жилых домах, или, проще говоря, "наливайками", констатировала Баталина. Она напомнила, что ранее у регионов были полномочия такую торговлю спиртным ограничивать, однако два года назад этого права они лишились.

Политик также обратила внимание на то, что с 2017 года региональные парламенты внесли в Госдуму большое количество законодательных инициатив, предлагающих различные механизмы решения этой проблемы.

"В ближайшее время "Единая Россия" совместно с активом "Трезвой России", представителями регионов проведет общественное обсуждение этой темы, - сказала Баталина. - Наша задача - в течение осенней сессии эту проблему законодательно решить".