Опрос: менее четверти француженок считают себя красивыми

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Всего 22% француженок считают себя красивыми, тогда как большинство женщин в стране (60%) оценивает свою внешность как "среднюю", а 18% убеждены в собственной непривлекательности. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Ifop для сайта Naturavox.

Опрос проводился среди 50 тыс. женщин в пяти странах: Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании. Больше всего женщин, считающих себя красивыми, проживает в Италии (39%). Второе место поделили между собой испанки и британки - 28%, уверенных в своей неотразимости жительниц Германии оказалось 27%. В среднем в Европе этот показатель составляет 29%.

По словам социолога Жана-Франсуа Амадье, такой результат объясняется завышенными критериями красоты, которые предъявляют к себе француженки. "Они в большей степени чувствуют себя несоответствующими этим критериям. В других странах женщины менее критичны к самим себе, так как там не принято делать упор на внешности", - приводит его слова канал BFMTV.

Как отмечается в исследовании, отсутствие убежденности в своей красоте у французских женщин влияет и на восприятие ими второй половины. Так, 29% француженок считают своего партнера более красивым, чем они сами.