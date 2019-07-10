Воронежские поисковики ищут родных солдата из Сибири, погибшего в бою за город в 1942 году

ТАСС, 10 июля. Члены Воронежского поискового объединения "Патриот" начали поиск родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны советского солдата, имя которого узнали по найденному медальону. В черте города поисковики обнаружили останки 15 красноармейцев и 10 медальонов, один их которых смогли прочесть, рассказал ТАСС заместитель руководителя отряда Александр Колбешкин.

"Мы обнаружили в Воронеже в воронке размером полтора на полтора метра останки 15 красноармейцев. С ними были 10 медальонов: один открыт, с землей, еще шесть с трухой, два можно попробовать прочитать, а один - прочитали. В нем химическим карандашом написано, с трудом разобрали: Ищук Петр Филиппович, Коченевский район, Новосибирская область. Начали поиск его родственников, в соцсетях однофамильцам написали, скинули им информацию", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в начале июля на при рытье траншеи в Воронеже на улице Хользунова, у дома № 17, строители экскаватором задели останки и позвонили в службу 112, оттуда вызвали поисковиков. "С останками бойцов также нашли саперные лопатки, шлемы, целые патроны, медальоны. Ребята были молодые, 18-19 лет, видно, они только пришли с марша - у них не было предрассудка, что медальон нельзя заполнять, чтобы не умереть. <...> Захоронить в 1942 году их не успели, сложили в воронку", - сказал Колбешкин.

По его словам, поисковики нашли в интернете, что Петр Ищук родился в селе Дупленка Кочневского района Новосибирской области, был рядовым 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии, погиб 29 июля 1942 года в Воронеже.

"Будем ходатайствовать перед районной администрацией - хотелось бы перезахоронить останки бойцов недалеко от места их обнаружения. Может, объявятся родственники, которые захотят забрать их и перезахоронить на родине", - добавил собеседник.

В годы Великой Отечественной войны правобережная часть Воронежа с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года находилась в оккупации. Наступление на город шло с северной части, где сейчас располагаются улицы Хользунова, Лизюкова, Московский проспект, Бульвар Победы и другие. Линия фронта проходила через город - фашистским захватчикам не удалось захватить левобережную часть Воронежа. В боях за город, при обороне и наступательной операции, погибли около 400 тыс. человек, в городе из 20 тысяч жилых домов было уничтожено более 18 тысяч.