В Татарстане почтили память жертв крушения теплохода "Булгария"

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Жители Татарстана почтили траурным митингом память погибших при крушении теплохода "Булгария", которое произошло 10 июля 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Камско-Устьинского муниципального района.

"В среду у мемориального комплекса на берегу Волги, вблизи села Сюкеево Камско-Устьинского муниципального района состоялось поминальное мероприятие в память о погибших в результате крушения теплохода "Булгария". Почтить память погибших собрались родные и близкие, а также участники этого страшного события", - говорится в сообщении.

Ведущие зачитали на митинге имена и фамилии погибших, затем последовали минута молчания и возложение цветов к мемориалу. Родственники жертв крушения судна посетили часовню и мечеть на территории мемориального комплекса. После митинга в воду опустили поминальный венок.

Двухпалубный теплоход "Булгария" затонул на Куйбышевском водохранилище, в районе села Сюкеево Камско-Устьинского муниципального района Татарстана. Теплоход с 201 человеком на борту выполнял туристический рейс по маршруту Казань - Болгар - Казань. В условиях шторма судно получило крен вправо и быстро ушло на дно, погибли 122 человека.