Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Самый громкий голос"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор обнаружил 150 ссылок на пиратские копии американского сериала "Самый громкий голос" (The Loudest Voice) и требует от владельцев ресурсов удалить нелегальный контент. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Меры принимаются в отношении 150 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи", - говорится в сообщении.

Американский мини-сериал режиссеров Кари Скогланда, Джереми Подесвы и Стивена Фрирза, мировая премьера которого состоялась 30 июня, повествует о жизни основателя телеканала Fox News Роджера Эйлса (1940-2017). Роль медиаменеджера исполнил Рассел Кроу.