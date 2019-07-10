Правозащитница указала на стремительное ухудшение ситуации с соблюдением свободы прессы

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Журналисты по всему миру все чаще подвергаются нападениям как в военное, так и в мирное время. Об этом в среду заявила британский юрист и правозащитница Амаль Клуни, супруга американского актера Джорджа Клуни, которая приняла участие в Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

"Что касается права на свободу прессы, мы видим, по данным Freedom House, тринадцатый год подряд наблюдается сокращение [этого показателя] по всему миру. Это не только означает, что у журналистов становится меньше прав, это означает, что у всех нас их становится меньше", - сказала она, отметив, что страны по всему миру сталкиваются с "кризисом верховенства права".

"Сегодня журналисты подвергаются нападениям, как никогда ранее. Они погибают не только во время освещения военных конфликтов, но и потому, что раскрывают военные преступления, а также случаи злоупотребления властью в мирное время. По последним данным, сегодня только каждый десятый человек в мире живет в стране со свободной прессой", - указала Клуни.

Она также обратила внимание на реакцию мировых лидеров на убийство обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи. "В прошлом году, когда Джамаль Хашкаджи был замучен до смерти и расчленен официальными представителями Саудовской Аравии в Стамбуле, мировые лидеры отреагировали на это не более чем коллективным пожатием плеч", - добавила она, указав, что после убийства саудовского журналиста мир откатился назад.