Новая линия сортировки мусора на 100 тыс. тонн открылась на заводе в Иванове

ТАСС, 10 июля. Новая линия сортировки, которая позволит дополнительно перерабатывать 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, открылась на мусоросортировочном заводе в Иванове. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня мы посмотрели объекты переработки, увидели организацию работы на мусоросортировочном заводе, который существует в Иванове третий год, а также открыли новую линию. Объекты производят очень хорошее впечатление, потому что здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций", - цитирует пресс-служба главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, в новую линию сортировки было инвестировано около 100 млн рублей. С вводом ее в эксплуатацию в Ивановской области в два раза увеличится доля отсортированных отходов, этот показатель составит более 50%. "Сейчас сюда поступает мусор из Иванова, Кохмы и еще четырех муниципалитетов области. После запуска новой линии здесь будут сортироваться отходы еще из 11 районов", - отметили в правительстве.

Глава РЭО Денис Буцаев и губернатор Станислав Воскресенский договорились об участии региона в программах Российского экологического оператора по развитию инфраструктуры переработки и утилизации мусора.

"Мы обсудили несколько программ по расширению сотрудничества с регионом по вопросам контейнерных площадок, контейнеров, мусоровозов, мусоросортировочных и утилизационных комплексов, строительства полигонов и лизинговых программ", - сказал глава РЭО.

Ивановский мусоросортировочный завод открыт в мае 2017 года, его мощность - 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Суммарно в инфраструктуру завода за четыре года вложено более 300 млн рублей.