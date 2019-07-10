Лондонский аэропорт Гатвик возобновил отправку и прием рейсов после технического сбоя

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Лондонский аэропорт Гатвик возобновил отправку и прием авиарейсов, ранее приостановленные из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером администрацией воздушной гавани.

"По состоянию на 19:20 (21:20 мск) среды, 10 июля рейсы снова возобновлены после имевших ранее место неполадок в системах управления воздушным движением диспетчерской вышки. В течение того времени, которое понадобится нам для возвращения к нормальному режиму работы, пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний статус своих рейсов до того, как ехать в аэропорт. Мы хотели бы принести свои извинения за любые задержки, с которыми вы могли столкнуться сегодня вечером", - говорится в тексте сообщения.

В общей сложности самолеты не приземлялись в Гатвике и не вылетали из аэропорта около полутора часов.

Расположенный к югу от Лондона Гатвик - второй по пассажирообороту аэропорт Великобритании. За год он обслуживает более 45 млн человек. До 2017 года он считался самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой, пока по этому показателю его не обошел Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в индийском Мумбаи.