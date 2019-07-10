Борт МЧС доставил в РФ более 30 российских детей, находившихся в багдадской тюрьме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС доставил в РФ детей россиян, которые находились в иракской тюрьме. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"Спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в подмосковный аэропорт Раменское с 33 детьми российских граждан, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, детей перед передачей родственникам обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

Ранее об этом рейсе сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова 3 июля рассказала, что работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. По ее словам, всего осталось совершить два вылета из Ирака в Россию. Как сообщалось ранее, были подготовлены документы для возвращения порядка 50 детей. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия, которая занялась содействием возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.