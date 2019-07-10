К 2024 году все жители Ингушетии должны быть обеспечены чистой питьевой водой

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Чистой питьевой водой к 2024 году должны быть обеспечены все жители Ингушетии. Также в регионе будет жестко контролироваться качество питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба врио главы республики.

"Мы обязаны осуществить все мероприятия по модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. Уже в текущем году население должно ощутить результаты повышения качества и доступности питьевой воды, а к 2024 году каждый житель республики должен забыть, что когда-то были проблемы с чистой питьевой водой", - процитировала пресс-служба заявление врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, сделанное на совещании о мерах по улучшению водоснабжения в регионе.

Как уточнили в пресс-службе, в адрес главы республики поступает множество жалоб от жителей региона по качеству водоснабжения. Калиматов потребовал у ответственных чиновников лабораторных заключений за полгода по качеству питьевой воды.

"Экономия за счет проведения старых труб недопустима, я буду заставлять их выкапывать и отправлять на экспертизу. Если задержку ввода какого-либо объекта на день по объективным причинам еще можно понять, то плохую воду я не прощу. Выходит так, что мы сами себя травим и уничтожаем свой народ", - добавил Калиматов.