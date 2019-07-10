Около 10,7 млн рублей распределили на первой смене молодежного форума "Территория смыслов"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Участники первой смены молодежного форума "Территория смыслов" получили гранты на общую сумму около 10,7 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков после завершения работы смены форума.

"В общей сложности на первой смене форума "Территория смыслов" было поддержано 26 проектов от физических лиц - они получили гранты на общую сумму около 6 млн рублей, кроме того было выбрано три командных проекта, которым выделено в общей сложности более 4,7 млн рублей", - сказал Даванков.

По его словам, в некоторых инициативах используются конкурсные механизмы, а некоторые относятся к социально ориентированным проектам, которые направлены на улучшение жизни людей. Даванков отметил, что АНО намерено работать с участниками смены, "чтобы их проекты получили возможность реализации на платформе "Россия - страна возможностей".

Проекты победителей

В числе победителей в номинации командных проектов значится инициатива "Лига первых", которая "направлена на выявление лидеров среди студентов техникумов и колледжей".

"Миссия нашего проекта - обучить молодых профессионалов как можно эффективно повышать престиж рабочих профессий", - рассказала ТАСС лидер проектной команды 40 (все участники смены были разделены на 50 групп численностью около 20 человек - прим. ТАСС) Елизавета Абрамова из Санкт-Петербурга.

В свою очередь, участница этой команды Татьяна Бучельникова (город Лесной Свердловской области) отметила, что команда была собрана из представителей 14 регионов страны. "Мы написали проект за четыре дня, а в ночь накануне зашиты спали всего два часа", - добавила она.

Еще один проект, выигравший конкурс в командном зачете, называется "Место встречи". "Мы собираем лучшие примеры благоустройства различных территорий, например дворов, велопарковок и т.д", - рассказал ТАСС руководитель проекта Вадим Воронин из Саратова.

По его словам, в рамках инициативы будет создана электронная библиотека лучших практик благоустройства. "Она появится, как ожидается, к ноябрю", - уточнил он.

Третья инициатива, созданная группой участников, называется "Привет, Вася". Это приложение для школьников, которое в игровой форме помогает детям в профориентации и развитии мягких навыков, отметили организаторы.

В числе победителей конкурса для физических лиц значится проект "Ноль плюс" активиста из Тюмени Александра Школенко. "Это проект в сфере кинопедагогики, то есть он рассказывает, как родители и учителя могут использовать кино и мультфильмы в воспитательном процессе", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что проект был запущен в 2015 году и благодаря полученной сегодня поддержке будет тиражироваться по всей стране.

Автором еще одной инициативы стал Роман Шапошников. Его инициатива "Детская футбольная лига" направлена на развитие футбола среди подростков в городе Дзержинске Нижегородской области.

Критерии оценки

Жюри, состоящее из представителей различных профессий, оценивало проекты по 10 критериям, рассказал ТАСС федеральный эксперт грантового конкурса Росмолодежь Михаил Кривопал. Он уточнил, что командные проекты разрабатывались в ходе смены, а индивидуальные - были созданы участниками заранее.

Эксперты, в частности, обращали внимание на актуальность проблемы, которая решается предлагаемым проектом, использование инновационных технологий, а также профессионализм и наличие опыта реализации предыдущих проектов в данной сфере. "Если человек предлагает проект по экологии, то он может быть либо профессиональным экологом, либо ранее уже реализовал несколько проектов в этой сфере", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Кривопал отметил, что эксперты обращали внимание насколько предлагаемые инициативы могут улучшить проекты, входящие в платформу "Россия - страна возможностей".

О форуме

Первая смена форума посвящена проектам, развиваемым автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", занятия в рамках смены проходили с 7 по 10 июля, в течение 11 июля участники будут разъезжаться домой. На смену приехали около 1 тыс. человек со всей страны.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", также в программу включены смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.