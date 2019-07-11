WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal , приведя результаты собственного расследования.

По ее данным, руководство компании давно знало о том, что некоторые участки линий электропередачи, общая длина которых составляет порядка 30 тыс. километров, нуждались в срочном ремонте. Определенные опоры и вовсе должны были быть срочно заменены, так как по прошествии времени уже не могли быть отремонтированы.

Так, в документах, которые удалось получить газете, указывается, что незадолго до трагических событий ноября 2018 года, когда вспыхнул пожар, унесший несколько десятков жизней, в списках компании на замену числились 49 вышек. При этом, по данным проверки 2017 года, средняя продолжительность службы опор ЛЭП PG&E составляла 68 лет при норме 65. Возраст самых старых из них составлял на тот момент 108 лет. При этом, по данным газеты, компания неоднократно откладывала работы по модернизации системы.

Ранее было установлено, что пожар был спровоцирован неполадками в работе "линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric, в районе [населенного пункта] Пулга" на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере $1 млрд, которые будут направлены на "погашение финансовых потерь налогоплательщиков". Часть указанной суммы покроет возмещение ущерба, нанесенного мелкими пожарами, вспыхнувшими в штате в 2015 и 2017 годах, однако большая ее часть будет направлена на восстановление после пожара 2018 года. $270 млн поступят в казну города Парадайс, наиболее пострадавшего от огня в прошлом году.

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.