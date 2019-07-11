Москва сможет представить свой опыт благоустройства на двух площадках ООН-Хабитат

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Опыт благоустройства общественных пространств в Москве может быть представлен на двух форумах программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам - ООН-Хабитат. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказала исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф.

"Стоит отметить организацию общественных пространств и чистоту столицы России. Я слышала о проекте "Моя улица". Мне кажется, о нем было бы интересно узнать всему миру. Москве стоит поделиться с миром опытом решения городских проблем. И есть как минимум две площадки, где это возможно сделать - на Всемирном дне городов в Екатеринбурге в октябре 2019 года и на Всемирном форуме городов в Абу-Даби в феврале 2020 года", - сказала она.

Госпожа Шариф отметила, что Всемирный форум должны посетить 25 тыс. участников, и "было бы хорошо рассказать об опыте Москвы такому количеству людей". "Я уже лично пригласила мэра Москвы Сергея Собянина на оба мероприятия", - добавила она.

Шариф также заметила, что за последние годы в Москве значительно увеличилось число общественных пространств и пешеходных улиц. Кроме того, исполнительный директор ООН-Хабитат отметила реставрацию исторических зданий в российской столице. "Их фасады покрасили и обновили без утраты исторического культурного наследия", - добавила она.

ООН-Хабитат - программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, основанная в 1978 году. ООН-Хабитат осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.

Всемирный день городов ООН-Хабитат в 2019 году пройдет в Екатеринбурге 31 октября. Такое решение было принято в марте 2019 года. Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.