Китай запустил мобильное приложение интернет-поиска для детей

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Китайский интернет-поисковик ChinaSo запустил в четверг мобильное приложение для сетевого поиска, разработанное специально для детей и подростков. Об этом говорится в заявлении разработчика.

Мобильное приложение Young создано на основе технологий искусственного интеллекта и больших данных. Оно автоматически способно распознавать и блокировать запрещенный контент, включая информацию о насилии, порнографические файлы, а также азартные игры.

Для начала работы в приложении пользователю необходимо указать пол, а также возраст: система позволяет выбрать категорию от шести до 18 лет. По словам разработчика, при введении запроса система автоматически подбирает контент с учетом указанного возраста.

Интерфейс программы выглядит аналогично обычной поисковой машине: в верхней части представлено несколько разделов, среди которых "музыка", "развлечения", "игры", "рекомендации", "онлайн-курсы" и другие. Информация в данных разделах, как утверждает ChinaSo, генерируется с учетом возрастной группы ребенка или подростка.

Приложение доступно для скачивания бесплатно.

Интернет-поисковик ChinaSo был запущен в 2013 году. Он является совместной разработкой семи крупнейших средств массовой информации Китая, среди которых газета "Жэньминь жибао", информационное агентство Синьхуа, Центральное телевидение КНР, газета "Гуанмин жибао", экономическое издание "Цзинцзи жибао", газета "Чайна дейли", а также агентство "Чжунго синьвэньван".