Сенатор внесет законопроект, позволяющий местным властям строить дороги в дачных поселках

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг внесет в Госдуму законопроект, который дает полномочия органам власти субъекта РФ и властям муниципалитета создавать объекты социальной и транспортной инфраструктуры для садоводов и огородников. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечает сенатор в пояснительной записке, текущая редакция статьи 26 закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" ограничивает возможность поддержки садоводства и огородничества со стороны органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления только теми проектами, которые связаны со снабжением тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением и снабжением топливом.

"При этом потребности некоммерческих объединений и их членов при ведении садоводства и огородничества обеспечиваются в том числе иными объектами, часто требующими внимания и поддержки со стороны органов власти, а именно объектами транспортной или социальной инфраструктуры. Вопрос создания таких объектов в границах территории садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан, проводящих значительное время на садовых и огородных земельных участках", - говорится в пояснительной записке.

Автор предлагает дополнить перечень вопросов, которые могут решать органы власти для поддержки садоводов и огородников, проектами по организации строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Как отметили в пресс-службе комитета палаты по экономполитике, законопроект будет внесен в Госдуму в четверг.