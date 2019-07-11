В Госдуму внесли проект о расширении ответственности экспертов в рамках расследования дел

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Эксперты, привлеченные в ходе расследования уголовных дел, должны нести ответственность за заведомо ложные заключения, подготовленные ими в том числе до возбуждения дела. Это следует из законопроекта, внесенного в четверг в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и руководителем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Изменения планируется внести в статью 307 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод", уточнили в пресс-службе Пискарева. Парламентарии предлагают "распространить уголовную ответственность на экспертов, которые проводят экспертизы и выдают заключения еще до возбуждения уголовного дела". В настоящее время санкции установлены лишь для экспертов, работающих на стадии предварительного расследования или в суде.

"Эксперт должен отвечать за результаты своей работы не только в ходе расследования или рассмотрения дела в суде, но и когда только проверяется сообщение о преступлении", - убежден глава комитета по безопасности. "Ведь выводы экспертизы имеют определяющее значение при принятии решения возбуждать уголовное дело или нет, - подчеркнул он. - Особенно в случаях, связанных с распространением наркотиков, оружия и боеприпасов, с преступлениями против личности или в сфере экономики".

Пискарев полагает, что нововведение "позволит повысить ответственность экспертов на всех стадиях расследования и исключить случаи, когда на основании заведомо ложного экспертного заключения уголовное дело было возбуждено в отношении невиновного человека".

В соответствии с законопроектом, наказанием может стать штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев. Если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

На законопроект уже поступили положительные отзывы Верховного суда и правительства.