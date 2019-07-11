Песков против обобщающих суждений на счет журналистов и правоохранителей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что журналистам, пишущим о коррупции, следует опасаться неправомерных действий правоохранительных органов.

Песков по просьбе представителей СМИ в четверг ответил на вопросы об инциденте в здании городского суда Реутова, где слушалось дело активиста и журналиста Евгения Куракина. На предположение о том, что журналистам стоит опасаться за свою жизнь и свободу представитель Кремля заявил: "Я так не считаю, такие обобщающие выводы на счет того, что журналистам стоит опасаться и так далее, я не сторонник таких выводов и не могу с ними согласиться".

Пресс-секретарь президента признался, что "ничего не слышал о происшествии" в Реутове и не располагает "вообще никакой информацией об этом". Песков посоветовал для прояснения ситуации обратиться в МВД и Росгвардию, чтобы выяснить, "чем были вызваны действия правоохранителей, насколько они соответствовали законодательству". Ранее Песков говорил журналистам, что Кремль не следит за делом гражданского активиста Евгения Куракина, задержанного около месяца назад.