Минпросвещения объявило конкурс по созданию курсов для родителей с детьми до трех лет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России объявило конкурс по созданию мобильных массовых открытых курсов для родителей с детьми до трех лет, получающих дошкольное образование в семье, с общей начальной стоимостью 26 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как указывается в документации, сегодня отсутствуют работающие электронные образовательные ресурсы, которые предусматривали бы массовое обучение родителей по вопросам раннего развития и воспитания детей в возрасте до трех лет, получающих образование в семье, и которые "отвечали бы всем стандартам работы с ребенком и находились бы под контролем Министерства просвещения".

"В связи с этим целесообразно создать и внедрить электронные образовательные ресурсы по обучению родителей в формате массовых открытых мобильных курсов на базе электронной образовательной платформы", - говорится в документации.

Выполнение проекта создаст условия для эффективного обучения родителей детей в возрасте до трех лет с использованием современных дистанционных технологий. Заявки принимаются до 31 июля. Реализовывать контракт планируется с 2019 по 2020 год.

Отмечается, что создание таких курсов поможет решить задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Образование". Так, в рамках проекта к концу 2019 года должен быть создан портал информационно-просветительской поддержки родителей, а также оказано не менее 2 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей до конца 2019 года, не менее 4 млн подобных услуг в 2020 году и далее по нарастающей до 2024 года.