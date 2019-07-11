Госдума приняла во II чтении проект о выдаче паспортов, изъятых из-за формальных ошибок

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, который позволит вернуть российские паспорта лицам, которым они были выданы до 1 января 2010 года и позже признаны недействительными в связи с ошибками в документах.

Как пояснил журналистам глава профильного думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов, данная инициатива является по существу "амнистией для примерно 100 тыс. иностранных граждан, которые в конце 90-х и в 2000-е годы без необходимых документальных оснований или с допущением ошибок государственных органов получили российской паспорт, в том числе находясь за границей России".

"Мы предоставляем им право подать в миграционное подразделение органа внутренних дел по месту жительства заявление о приеме в российское гражданство, они в течение трех месяцев получат гражданство без всяких дополнительных условий", - продолжил он.

"Даже той категории лиц, предоставивших миграционным органам заведомо ложные сведения и получивших на их основании российский паспорт до 2010 года, в связи с чем паспорт у них был изъят, мы даем возможность продолжать законно находиться в России на основании бессрочного вида на жительство, у них есть право после его получения претендовать на российское гражданство", - резюмировал депутат.