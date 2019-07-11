Международный экипаж идет на мировой рекорд по скорости облета Земли

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Международный экипаж в четверг идет на посадку в штате Флорида через 35 минут и установит новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов. Об этом сообщили в своем Twitter организаторы полета One More Orbit.

"One More Orbit должен побить мировой рекорд по скорости кругосветного полета, от полюса до полюса, через 35 минут!" - уточнили организаторы.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда пилоты холдинга TAG Group облетели Землю с пересечением обоих полюсов за 52 часа 32 минуты со средней скоростью около 882 км/ч. Участники One More Orbit ставили перед собой задачу приблизительно за 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тысячи км со скоростью 838 км/час. В настоящий момент отсчет общего времени перелета на сайте организаторов составляет 46 часов 21 минуту.