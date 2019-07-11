Волонтеры выявили сотни нарушений перевозчиками весовых норм на трассах юга России

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Волонтеры выявили на трассах в Ростовской области и Краснодарском крае сотни нарушений перевозчиками весовых и габаритных норм при транспортировке грузов в порты, что негативно влияет на безопасность дорожного движения в пик курортного сезона. По выявленным нарушениям направлены обращения в администрацию президента РФ, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

В начале 2019 года работники автотранспортных предприятий в Ростовской области, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях устроили забастовки, выражая недовольство низкими тарифами на перевозку зерна. Владельцы партий превышают ее допустимый вес при перевозках, перевозчиков вынуждают подписывать договоры о добровольном согласии на перегруз, это делается для минимизации расходов на транспортировку. Движение перегруженных автомобилей по трассам особо опасно в период курортного сезона, перегруз влияет на качество дорог.

Как сообщил Матягин, волонтеры ежедневно с начала уборочного сезона фиксируют в Краснодарском крае и Ростовской области сотни нарушений в день. "У нас работают две группы волонтеров в Ростовской области и в Краснодарском крае, они мобильные, перемещаются по трассам между пунктами весогабаритного контроля. С 1 июля мы начали направлять обращения в администрацию президента о выявленных нарушениях и прилагаем видеоролики, на которых зафиксированы данные нарушения, ежедневно направляем по одному обращению по выявленным нарушениях в Краснодарском крае и Ростовской области", - пояснил он.

Президент ассоциации отметил, что общественный контроль на трассах ведется еще с марта текущего года. Информацию о выявленных нарушениях ранее направляли в органы полиции и краевое управление Ространснадзора. "Нам приходят ответы, в которых Ространснадзор говорит, что у них нет возможности проконтролировать эти грузовые потоки, а ГИБДД сообщает, что не занимаются контролем весогабаритного транспорта. Таким образом, выявленные правонарушения остаются безнаказанными, административные дела по ним не возбуждаются", - сказал Матягин.

Он добавил, что волонтерам удается фиксировать агропромышленные предприятия, из которых выезжают перегруженные транспортные средства, а также терминалы, где принимают груз. "Это все терминалы Новороссийские, Азовские, Таманские. Груза везут в три-четыре раза больше, чем положено. На днях зафиксировали уникальный инцидент: к большегрузу с полуприцепом присоединили не только второй, но и третий прицеп - это нарушение не только массы, но и габаритов автомобиля в разы", - резюмировал президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".

Контроль за большегрузами

На сегодняшний день в Краснодарском крае ведется активная работа по установке пунктов весогабаритного контроля, до конца года будет оборудовано шесть таких пунктов, в 2020 - еще девять. Все это делается для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения на трассах в регионе, ведущих к морю, и не допустить преждевременного износа дорожного полотна на них. Также власти Краснодарского края ограничили движение большегрузов на региональных и межмуниципальных трассах, запрет действует при температуре воздуха выше 32 градусов в светлое время суток.