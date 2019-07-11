Во время забега с быками в Испании пострадали семь человек

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в четверг во время участия в забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра). Об этом говорится в публикации Красного Креста Наварры в Twitter.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился чуть менее трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля и продлится около недели. В программе праздничных мероприятий пройдут многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Но их центром считаются именно забеги с быками (энсьерро).

Туристы со всего мира съезжаются, чтобы посмотреть на это опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто решил не участвовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Несмотря на то, что ежегодно во время забегов в Памплоне происходят случаи ранений смельчаков, данное событие остается главной забавой для любителей экстремальных развлечений.

В текущем году представители более 120 средств массовой информации аккредитовались для освещения фестиваля Сан-Фермин. Помимо испанских СМИ, в город приехали журналисты из России, США, Великобритании, Франции, Мексики, Бразилии, Японии и других стран.

Обеспечивают безопасность во время гуляний около 2,6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, впервые в текущем году в ходе мероприятия решено задействовать конную полицию.