Росгвардия не охраняла суд в Реутове, где якобы избили сторонников Куракина

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии не обеспечивали охрану правопорядка в городском суде в подмосковном Реутове, где произошел инцидент во время слушания дела активиста Евгения Куракина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

"10 июля сотрудники Росгвардии к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечения безопасности в Реутовском городском суде Московской области не привлекались", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что 10 июля в Реутовском суде на заседании по делу Евгения Куракина были избиты и задержаны пришедшие на заседание сторонники активиста, на них напали люди в масках. Пострадали пять женщин, еще четырех человек задержали. 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "ничего не слышал о происшествии" в Реутове и не располагает "вообще никакой информацией об этом". Песков посоветовал для прояснения ситуации обратиться в МВД и Росгвардию, чтобы выяснить, "чем были вызваны действия правоохранителей, насколько они соответствовали законодательству". Ранее Песков говорил журналистам, что Кремль не следит за делом гражданского активиста Евгения Куракина, задержанного около месяца назад.