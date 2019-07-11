Центр общей врачебной практики во Фрунзенском районе Петербурга откроется в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Центр общей врачебной практики 1 сентября откроется в новом жилом комплексе "София" во Фрунзенском районе Петербурга, где поблизости нет поликлиники. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"Поликлиники находятся далековато, и мы пошли другим путем, чтобы решать локальные задачи. Чтобы не бегать в поликлинику, мы выкупили здесь два офиса врачей общей практики. Их введут первого сентября", - сказал Беглов, общаясь с жителями района.

Он добавил, что пока в квартале не построена поликлиника, жители могут свободно приходить в центр к врачам, получать консультации и лечение.

Завершенный в 2017 году жилой комплекс "София" объединяет 23 многоквартирных дома с населением около 12 тыс. человек. На территории квартала строительство отдельной поликлиники предусмотрено не было.

В открывающемся медицинском центре, кроме кабинетов врачей общей практики, будут организованы кабинеты врачей-специалистов, а также смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, кабинет забора биоматериала и функциональной диагностики.

Стоимость выкупленных площадей составляет 37 млн рублей, финансирование выделено из федерального бюджета. Ремонт и закупка оборудования проводятся за счет бюджета Санкт-Петербурга.