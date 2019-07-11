Представитель Алибасова опроверг подлинность переписки об инсценировке отравления

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин опроверг в четверг подлинность обнародованной переписки, в которой продюсер якобы обсуждал со своим лечащим врачем инсценировку отравления. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении для прессы.

"Мы не знаем, откуда взялась данная переписка и о каком лечащем враче идет речь, - заявил Горжанкин. - Также мы не признаем какую-то переписку доказательством. Мы живем не в темном средневековье, а в современном обществе. У нас есть официальные документы авторитетных клиник: НИИ им. Склифосовского и ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России". По его словам, окружение Алибасова обратилось за разъяснениями к лечащему врачу в НИИ им. Склифосовского, который также опроверг подлинность переписки.

Накануне в эфире программы Первого канала "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев продемонстрировал скриншоты переписки якобы между помощником Алибасова Сергеем Моцарем и лечащим врачом. В частности, в ней предлагается заменить информацию о госпитализации, связанной с алкоголем, на проблемы с желудком.

При этом в пресс-службе Первого канала ТАСС сообщили, что один из ближайших выпусков "Пусть говорят" будет посвящен подробностям госпитализации Бари Алибасова.

"Все подробности мы расскажем в одном из ближайших выпусков программы "Пусть говорят", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Первого канала со ссылкой на редакцию программу "На самом деле" также заявили, что ее создатели "не согласовывают сценарий с героями".

"Основные события развиваются на основании результатов детектора, эти результаты непредсказуемы, часто у героев есть ощущение, что они смогут обмануть полиграф, но это практически исключено, - цитирует пресс-служба редакцию. - Видимо, именно результаты исследования на детекторе вызвали такое негодование семьи Бари Алибасова. Что касается скриншотов переписки, то они были предоставлены программе доктором медицинских наук Марият Мухиной, медицинским консультантом Алибасова".

История вопроса

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы.