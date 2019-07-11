Reuters: суд в США утвердил новую команду адвокатов для Вайнштейна

ТАСС, 11 июля. Нью-йоркский суд утвердил состав новой команды адвокатов для кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, после того как его предыдущий защитник Хосе Баэз отказался работать с ним. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, теперь интересы Вайнштейна будут представлять юристы из Чикаго Донна Ротунно и Дэймон Черонис.

В середине июня Баэз подал прошение о самоотводе в федеральный суд Нью-Йорка, где рассматривается дело Вайнштейна. Свое решение он объяснил серьезными разногласиями с подзащитным.

В январе другой юрист, Бенджамин Брафман, также взял самоотвод по делу продюсера. Команду защитников Вайнштейна также покинул юрист Рональд Салливан.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорке в прошлом году предъявила 66-летнему Харви Вайнштейну официальные обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Продюсер, отрицающий свою вину, был освобожден под залог в размере $1 млн. Первое судебное заседание по делу Вайнштейна назначено на 9 сентября.