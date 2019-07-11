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Новые пожарные части до 2023 года создадут в четырех муниципалитетах Адыгеи

Для усиления пожарной службы в республике также планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов

МАЙКОП, 11 июля. /ТАСС/. Шесть новых подразделений пожарной охраны появятся до 2023 года в четырех районах Адыгеи, что вместе с другими мерами по усилению безопасности позволит полностью обеспечить противопожарное прикрытие территории республики, сообщил начальник ГУ МЧС России по Адыгее Александр Зыбкин.

"В 2020-2023 годах откроем шесть новых подразделений пожарной охраны в четырех муниципальных образованиях республики - Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах. Разработанный комплекс дополнительных мер по пожарной безопасности позволит нам обеспечить практически стопроцентное противопожарное прикрытие территорий региона", - сказал Зыбкин в ходе встречи с главой республики Муратом Кумпиловым.

Для усиления пожарной службы в республике также планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей. На базе пожарно-спасательной части (ПСЧ) №1 сформируют специальную пожарную часть по тушению крупных пожаров. В пригороде Майкопа - станице Ханской планируется создать пожарно-техническую часть для проведения всех видов ремонта спецтехники, чтобы не вывозить ее для этих целей за пределы республики.

В республике действует девять пожарно-спасательных частей и семь постов.

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