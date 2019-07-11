Рэпер Эйсап Рокки опроверг данные о плохих условиях содержания в шведском СИЗО

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Американский рэпер Эйсап Рокки, задержанный шведской полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма, опроверг в четверг через своего адвоката информацию о плохих условиях содержания в СИЗО в шведской столице. Об этом сообщает телеканал SVT.

Ранее на американском развлекательном сайте TMZ была опубликована статья о том, что исполнителя содержат в заключении в Швеции "в нечеловеческих условиях", в том числе дают плохую еду и нечистую воду. "Он никогда не говорил с TMZ или кем-либо посторонним об условиях содержания после ареста, - пишет адвокат Хенрик Ульссон Лилья в электронном письме. - С ним обращались тогда и обращаются сейчас должным образом".

"У него в начале, когда он был арестован, не было аппетита, но он пытается есть в меру своих возможностей. Его должен был посетить представитель американского диппредставительства, когда он был задержан, но, как он понял, сотрудникам посольства не разрешили прийти. Позднее, через день, однако, они его посетили. Он не может судить, является ли это нарушением Венской конвенции, и не знает никакой другой информации в статье TMZ", - продолжил адвокат.

Мировая звезда американец Эйсап Рокки, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен, что на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Эйсап Рокки выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд, а его последний альбом вышел в прошлом году. Более 500 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить Эйсапа Рокки. Петиция адресована шведским властям: организаторы акции считают, что исполнитель действовал только в целях самообороны и не совершал преступления. Обращение появилось вскоре после публикации статьи на TMZ.