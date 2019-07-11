День садовода будут отмечать в Татарстане

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли постановление об учреждении в республике Дня садовода, который будет отмечаться ежегодно в первую субботу сентября. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

"Депутаты приняли постановление, в котором говорится, что в соответствии с ч. 1 ст. 3 закона Республики Татарстан "О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан" учреждается праздник "День садовода", и отмечать его будут ежегодно в первую субботу сентября", - говорится в сообщении.

По словам члена комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Валерия Власова, в регионе более 1 тыс. садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. Почти 1 млн жителей республики считают себя садоводами и огородниками. Почти каждая третья семья горожан имеет отношение к садоводству, в регионе насчитывается около 540 тыс. личных подсобных хозяйств.