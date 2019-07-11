ФАС в Перми проверит рекламу шаурмы, которая оскорбила людей

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления федеральной антимонопольного службы по Пермскому краю проверят рекламу кафе "Шаурма не за горами" с изображением полуобнаженной девушки в виде христианской мученицы, которая по информации ведомства якобы оскорбила чувства верующих людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФАС региона.

"Мы соберем экспертный совет по рекламе при пермском УФАС, на котором будет обсуждаться эта тема. Проверим нарушает ли эта реклама закон о рекламе", - сказала собеседница агентства.

Секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка, на своей странице в социальной сети Instagram написал о том, что епархия готовит обращение в полицию на рекламу в соцсетях одного из пермских кафе. "Форменное безобразие в Перми! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую епархию от возмущенных людей!" - написал он.

Как пишет интернет-газета "Коммерсантъ", рекламный пост сотрудники кафе "Шаурма не за горами" разместили 27 апреля, на нем была изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы, публикацию сопровождала подпись: "Нет смысла быть ПП (правильное питание - прим. ТАСС) мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры". По данным "Коммерсанта", после сообщений о намерении обратиться в полицию, пост со страницы был удален.