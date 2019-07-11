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Французский министр экологии готов погасить каждый неправильно потраченный евро

Франсуа де Рюжи в бытность председателем Национального собрания, по данным СМИ, организовал целый ряд дорогостоящих приемов

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Министр экологического перехода и бывший спикер нижней палаты парламента Франции Франсуа де Рюжи готов погасить каждый незаконно потраченный евро, если проверка выявит какие-либо нарушения. Об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV по итогам встречи де Рюжи с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом.

По информации телеканала, в четверг Филипп провел с министром срочную получасовую встречу в своей резиденции. Согласно источникам BFMTV, в ходе встречи премьер подчеркнул, что "каждое должностное лицо обязано подчиняться требованиям прозрачности и образцовости". Де Рюжи отметил, что готов "погасить каждый спорный евро", если сохранится какая-либо "неопределенность [в вопросе о незаконном расходовании им госсредств] по результатам проверки".

Ранее интернет-издание Mediapart сообщило, что де Рюжи в бытность председателем Национального собрания с октября 2017 по июнь 2018 года организовал целый ряд дорогостоящих приемов на государственные средства в официальной резиденции - особняке Лассе. Однако, по данным сайта, приглашаемые на прием гости не имели непосредственного отношения к политике и его работе, а в основном были друзьями его супруги Северин де Рюжи, журналистки глянцевого журнала Gala.

Комментируя эту информацию, де Рюжи заявил, что все это были званые обеды и ужины, проводившиеся с представительскими целями на выделенные для этого представительские средства.

Теги
ФранцияФилипп, Эдуар
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