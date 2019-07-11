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Генсек ООН призвал активизировать усилия по помощи Мозамбику

Страна пострадала от стихийных бедствий

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшему от стихийных бедствий Мозамбику. С соответствующим заявлением он выступил в четверг во время своего визита в столицу этой страны - Мапуту, сообщает агентство Reuters.

Гутерриш подчеркнул, что циклоны "Идай" и "Кеннет", обрушившиеся на африканскую страну в марте и апреле этого года с интервалом всего в шесть недель, являются последствиями глобальных климатических изменений, ответственность за которые не может быть возложена на Мозамбик. При этом призыв ООН об оказании срочной финансовой и гуманитарной помощи этому государству не был поддержан в достаточной мере.

"Это дает мне право обратиться к международному сообществу с просьбой удвоить свои усилия", - сказал Гутерриш в ходе своего выступления перед журналистами по итогам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. ООН пока удалось собрать лишь половину от суммы в $282 млн, запрошенной на помощь этой стране. Еще $1,2 млрд было собрано по итогам специальной конференции доноров по восстановление портового города Бейра, большая часть которого в дни стихийного бедствия оказалась под водой. Однако это является менее чем половиной от суммы в $3,2 млрд, в которую правительство Мозамбика оценило нанесенный стране ущерб.

Общее число жертв циклона "Идай" в юго-восточной Африке превысило 1 тыс. человек. При этом более 600 из них погибли в Мозамбике. Около 1,8 млн человек ощутили на себе последствия наводнений и оползней. Еще 45 мозамбикцев погибли в результате циклона "Кеннет", от которого также пострадали жители Коморских Островов.

Теги
МозамбикГутерриш, Антониу
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