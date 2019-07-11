Сотни людей со всего мира предлагают помощь избитой в Ингушетии девочке

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Сотни предложений о помощи семилетней девочке из Ингушетии, которую предположительно избила тетя, поступает из регионов РФ и стран мира, сообщила пресс-служба Минздрава Ингушетии в аккаунте ведомства в Instagram.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи пытаются спасти большую часть правой руки девочки, пострадавшей сильнее всего.

"Институт получает сотни предложений о помощи от неравнодушных людей не только из России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Как сообщается, за состоянием девочки пристально следят власти региона, ежедневно находясь в контакте с медиками НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Самочувствие девочки улучшается, она стала активнее и начала лучше есть, в том числе мороженное. Комплексная терапия продолжается. Лечение ребенка проходит под ежедневным контролем Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.