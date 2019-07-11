Орешкин отправляется из Москвы в Тольятти за рулем LADA

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин в пятницу отправляется на форум моногородов в Тольятти на кроссовере LADA XRAY янтарного цвета, которым будет управлять сам. При этом, как сообщил сам Орешкин, его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Министр поедет в Тольятти через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару, куда планирует прибыть в воскресенье вечером. В понедельник утром он выедет в технопарк "Жигулевская долина", где пройдет форум. Предполагается, что на форуме представят обновленный перечень моногородов и новые механизмы поддержки, которые будут включены в разрабатываемую госпрограмму по развитию моногородов.