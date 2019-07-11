Орешкин отправляется из Москвы в Тольятти за рулем LADA

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин в пятницу отправляется на форум моногородов в Тольятти на кроссовере LADA XRAY янтарного цвета, которым будет управлять сам. При этом, как сообщил сам Орешкин, его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.
Министр поедет в Тольятти через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару, куда планирует прибыть в воскресенье вечером. В понедельник утром он выедет в технопарк "Жигулевская долина", где пройдет форум. Предполагается, что на форуме представят обновленный перечень моногородов и новые механизмы поддержки, которые будут включены в разрабатываемую госпрограмму по развитию моногородов.
По дороге Орешкин намерен пообщаться с предпринимателями, а также подготовить "позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7", по которой ему предстоит проделать часть пути.
В преддверии поездки министр активно общается со своими подписчиками в Instagram, отвечает на комментарии и спрашивает советы по маршруту. Комментируя шутливый вопрос подписчика "Как конь?" (имеется в виду автомобиль министра), глава Минэкономразвития написал: "Дорога покажет".
Поездка Орешкина станет не первым путешествием представителя российских властей по дорогам России на отечественном автомобиле. Так, в августе 2010 года занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин проехал за рулем желтой Lada Kalina Sport по автодороге Чита - Хабаровск. Тогда целью его поездки была оценка качества новой дороги и общение с людьми.