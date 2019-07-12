Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

ОТТАВА, 12 июля. /ТАСС/. Канада проведет в 2020 году Глобальную конференцию по свободе СМИ. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, распространенном в четверг по итогам аналогичного форума, завершившегося в Лондоне.

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что правительство Канады по итогам лондонской встречи решило выделить 10 млн канадских долларов ($7 млн) "на развитие и защиту демократии". В частности, указанные средства должны пойти на "борьбу с дезинформацией и укрепление гражданской активности". Еще 1 млн канадских долларов ($770 тыс.) Оттава направит в Глобальный фонд защиты средств массовой информации при ЮНЕСКО.

В Лондоне в ходе Глобальной конференции по свободе СМИ учреждены международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ. Как говорится в документах, распространенных по итогам форума, участвовавшие в ней страны приглашаются стать участниками Коалиции по свободе СМИ, задачи которой - защита прав журналистов и привлечение внимания к случаям нарушений данных прав. Присоединившиеся к коалиции обязуются "делать необходимые шаги в случаях, когда журналистам или СМИ грозит опасность" и "совместно на высшем уровне обращаться к правительствам стран, где свобода СМИ находится под угрозой". Для облегчения взаимодействия между участниками коалиции создается международная контактная группа.

Также в Лондоне принято решение учредить панель правовых экспертов высокого уровня по свободе СМИ, которую возглавил бывший председатель Верховного суда Великобритании лорд Дэвид Ньюбергер. Участниками панели стали британский юрист и правозащитница Амаль Клуни, бывший глава Минюста Канады Ирвин Котлер, видные правозащитники, юристы и судьи из разных стран. От России в новую структуру вошла глава российского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

В конференции приняли участие свыше тысячи человек из более чем 100 стран.