Хайкоу стал лидером среди крупных городов КНР по качеству воздуха

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Власти административного центра китайской южной провинции Хайнань - города Хайкоу - принимают активные меры по охране окружающей среды, сообщает газета "Хайнань жибао" . В июне Хайкоу в очередной раз стал лидером среди 168 крупных городов КНР по качеству воздуха.

Издание отмечает, что с 2013 года экологическая обстановка в административном центре провинции продолжает стабильно улучшаться. Этому в том числе содействует продвижение инициативы "Синева Хайкоу", нацеленной на сохранение "голубого неба и чистой воды" мегаполиса, который не только является провинциальным центром Хайнаня, но и популярным туристическим направлением.

Как передает "Хайнань жибао", "власти города принимают целый комплекс мер". Среди них контроль за потенциальными источниками загрязнения, применение жестких административных мер в отношении совершавших экологические правонарушения, а также постоянное совершенствование механизма контроля состояния воздуха в Хайкоу.

Руководство мегаполиса также обратилось к населению с просьбой при обнаружении случаев экологических нарушений информировать соответствующие органы через мессенджер WeChat.

Защита окружающей среды является задачей национального характера. Как ранее сказал председатель КНР Си Цзиньпин, наряду с ликвидацией бедности и предотвращением финансовых рисков борьба с загрязнением окружающей среды является "одной из трех главных битв Китая". Согласно плану правительства страны, в этом году на борьбу с загрязнением воздуха будет потрачено около 25 млрд юаней (порядка $3,73 млрд), что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.