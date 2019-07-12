Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали актера Тимура Ефременкова в аэропорту Краснодара, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Ефременков задержан в аэропорту Краснодара", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодара, мужчина на входе в здание во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, нарушал общественный порядок.

"Был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 мск забрал пассажира в отделение. При этом сотрудники аэропорта вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте сообщили ТАСС, что информация по этому инциденту уточняется. Адвокат Ефременкова Александр Бенхин сообщил агентству, что актеру 12 июля изберет меру пресечения Советский районный суд Краснодара. "Ему вменяют мелкое хулиганство", - сказал адвокат.

Актер театра и кино Ефременков играл в таких сериалах и фильмах, как "Папины дочки", "Глухарь", "Легенда № 17".

В новость в 11:09 мск внесены изменения - добавлен комментарий адвоката актера