Погибшего в годы Великой Отечественной войны стрелка-радиста перезахоронили под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Семилукского района Воронежской области с воинскими почестями перезахоронила уроженца этих мест - стрелка-радиста, старшину Тимофея Кульнева, который в составе экипажа бомбардировщика ДБ-3А погиб 7 августа 1941 года в Новгородской области. Об этом рассказал ТАСС председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий "Патриот" Андрей Скалевой.

"Тимофея Петровича Кульнева перезахоронили с воинскими почестями в пятницу на территории воинского мемориала в городе Семилуки. Останки самолета-бомбардировщика ДБ-3А обнаружили в Новгородской области в Рдейских болотах поисковики отряда "Пирамида" - подняли останки летчика, с ним обнаружили бортовой журнал и установили, что в экипаж входил и Кульнев. Спустя несколько месяцев во время вторых поисков они подняли из болота и останки Кульнева", - сказал Скалевой.

По его данным, самолет, в экипаже которого воевал стрелок-радист Тимофей Кульнев, был сбит 7 августа 1941 года в районе Рдейских болот под Новгородом. Останки старшины Кульнева поисковики подняли в марте 2018 года, а позже нашли его родственников в Семилукском районе, где в 1914 году родился и сам Тимофей Петрович. "Переслали в город Семилуки великолепно сохранившийся бортовой журнал, он сейчас находится в историко-краеведческом музее Семилукского района. Потом на нас вышли представители администрации Семилукского района, попросили помочь с доставкой останков, - и мы выехали в город Холм, где состоялась их торжественная передача", - объяснил он.

Как пояснил Скалевой, на территории братского воинского мемориала № 136 Тимофея Кульнева захоронили отдельно, с указанием фамилии, имени, звания. По традиции, священник отслужил молебен, прозвучали ружейные залпы.