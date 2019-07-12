Сотрудники СК провели выемку документов в отделении "Единой России" в Перми

ПЕРМЬ, 12 июля. /ТАСС/. Выемка документов регионального отделения партии "Единая Россия" сотрудниками Следственного комитета прошла в Перми. Об этом ТАСС рассказал в пятнице секретарь реготделения, депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев.

"Была выемка документов. Пока больше ничего прокомментировать не могу", - сказал он и добавил, что оперативные мероприятия были внеплановыми.

Об обысках в пермском отделении "Единой России" ранее сообщало издание Ura.ru: по его данным, следователи 11 июля прибыли в дом 12 по улице Плеханова, где изъяли документы и жесткие диски компьютеров.

В пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю ТАСС не ответили, с чем была связана выемка.