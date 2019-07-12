В Госдуму внесли проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственный совет Удмуртской Республики в пятницу внес в Госдуму законопроект о праве субъектов РФ вводить 50%-ную скидку при оплате административных штрафов за нарушение законов региона. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, "в случае принятия представленного проекта закона субъектам РФ будет предоставлено право устанавливать случаи, при которых оплата административного штрафа за нарушения, предусмотренные законами субъектов РФ, будет возможна в размере половины суммы наложенного административного штрафа".

На данный момент такая норма уже предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ в части оплаты дорожных штрафов - водители платят половину суммы в первые 20 дней после составления протокола о нарушении. По общим же правилам, административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о правонарушении.

Разработчики также приводят статистику, согласно которой в Удмуртии в 2018 году было наложено штрафов на сумму 32,3 млн рублей, а взыскано только чуть более 20 млн рублей. "Возможность оплаты штрафов со скидкой в течение определенного времени позволит увеличить собираемость административных штрафов и уменьшить количество обжалования постановлений. Предполагается, что за счет увеличения количества плательщиков общая сумма собранных штрафов будет расти", - убеждены разработчики.

Официальный отзыв правительства на данный законопроект не представлен.