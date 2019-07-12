Учителя из 85 регионов России приняли участие в Летней школе педагогов в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Летняя всероссийская выездная школа, прошедшая в Москве с 8 по 12 июля, объединила на своих площадках учителей, директоров школ, экспертов образования из 85 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая выступила педагогическим партнером школы.

"С 8 по 12 июля в ходе школы представители образования из 85 регионов России обменивались опытом и обсуждали современные практики в школьном образовании", - рассказали в корпорации, добавив, что спикерами мероприятия стали топ-эксперты и практики успешных образовательных проектов, мастера игровых техник и арт-терапевты.

Летняя школа проходит в девятый раз и, по информации "Российского учебника", в этом году к мероприятию присоединились Альметьевск (Республика Татарстан), Гурьевск (Калининградская область), Екатеринбург, Липецк, Москва, Нижнекамск, Псков, Таллин, Ташкент, Томск, Чита.

"С каждым мероприятием мы расширяем географию участников, совершенствуем программу и переходим на другой уровень взаимодействия с партнерами. Педагогическое партнерство с корпорацией "Российский учебник" в рамках "Летней школы - 2019" позволило всем желающим посмотреть отдельные треки программы через онлайн-трансляции", - отметила основатель Школы педагогов и директоров Татьяна Раитина.

В корпорации отметили, что программа школы охватила самые разные вопросы по теме развития качества учебного процесса, в том числе, основы моделирования здоровье-формирующей образовательной среды, технологию создания нешаблонных уроков, психолого-педагогические технологии работы с пониманием текста и другие.